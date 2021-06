© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Festa per i 15 anni di apertura del Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese. Interverranno Lorenza Fruci, assessora alla Crescita culturale, Maria Vittoria Marini Clarelli Sovrintendente Capitolina ai Beni Culturali, Ilma Reho Responsabile Museo Carlo Bilotti, Edvige Bilotti e Myrta Mafai. Roma, Museo Carlo Bilotti, via Fiorello La Guardia, 6 (ore 15:30)- Webinar dal titolo “Sempre di meno, sempre più a rischio. Pandemia Covid-19 e salute mentale di bambini e adolescenti”. L’incontro sarà aperto da S. E. Mons. Claudio Giuliodori, Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, e moderato dalla professoressa Maria Luisa Di Pietro, direttrice del Centro di Ricerca e Studi sulla Salute Procreativa della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, e dal professor Massimo Antonelli, direttore del Centro di Ateneo di Bioetica e Scienze della Vita. Tra i relatori, Federico Tonioni, docente di psichiatria all’Università Cattolica e responsabile dell’area per le dipendenze da Web della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Leonardo Mendolicchio, responsabile dell’Unità Operativa Riabilitazione dei Disturbi Alimentari e della Nutrizione dell’Istituto Auxologico Italiano, Raffaella Iafrate e Anna Bertoni, docenti di Psicologia sociale all’Università Cattolica, e Laura Reali, Vicepresidente della European Confederation of Primary Care Paediatricians. In diretta su tutti i profili Social dell’Università Cattolica (Unicatt) (ore 17) (segue) (Rer)