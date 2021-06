Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Filippo Rossi, leader della Buona Destra terrà conferenza stampa per fare il punto sul prossimo appuntamento elettorale che coinvolgerà la Provincia di Latina. Latina, locale "Lavori in corso", via Custoza 2. (ore 11:30)- Alla presenza del sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, dell'assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli e di altre autorità, sarà inaugurata la Panchina viola. Si tratta di una delle iniziative in corso da parte dell'Amministrazione comunale nel quadro della creazione dell'Assessorato alla Gentilezza. Civitavecchia, a piazza Guglielmotti (Pincio). (ore 12) (segue) (Rer)