Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Inaugurazione della prima edizione del Festival dell’Ecologia Integrale, “Nel creato tutto è in relazione: ritrovare i legami” organizzato dall’Associazione “Rocca dei Papi, per un’ecologia integrale”. Presenti monsignor Fabene, il commissario straordinario di Montefiascone Anna De Luna, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il generale Davide De Laurentis, vice comandante Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri. La conduzione è affidata a Massimo Massari. A seguire la lectio magistralis “Nel creato tutto è in relazione: ritrovare i legami” con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, e il professor Mario Morcellini, direttore dell’Alta Scuola di Comunicazione Unitelma Sapienza, nel ruolo di moderatore. Alle ore 21, alla Rocca dei Papi, l’Endecavox Ensemble si esibirà nel concerto “Camminiamo Cantando”, dall’enciclica “Laudato Si’”. Montefiascone, piazza Cripta Santa Lucia Filippini (ore 17:30)- Seminario Erasmus + "Consapevolezza corporea e fonologica, mindfulness e intelligenza emotiva. Strategie e strumenti per genitori e insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria". Organizzato da Città metropolitana di Roma Capitale in collaborazione con Capitale Lavoro e l'Istituto Comprensivo Tivoli IV. Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale di Roma, Teresa Zotta, interverrà in apertura dell'evento. L'evento si svolgerà in modalità mista: una parte in presenza presso l'istituto comprensivo Tivoli IV – V. Pacifici (con posti limitati) e una parte on-line. (ore 17:30)Il consigliere regionale del Lazio della Lega Pasquale Ciacciarelli presenta il suo libro “Ripartenza o Apocalisse”. Sora, Auditorium De Sica (ore 18) (Rer)