Omofobia: Faraone (Iv), sì a calendarizzazione ddl Zan, auspichiamo consenso largo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Italia viva vuole che si discuta il disegno di legge Zan in Senato. Come ha detto Draghi, lo Stato italiano è laico e il Parlamento è libero. Una legge contro le discriminazioni omotransfobiche è indispensabile, ora auspichiamo che si trovi un consenso largo che non ne pregiudichi l’approvazione". Lo ha detto il presidente dei senatori di Iv, Davide Faraone, al termine della conferenza dei capigruppo a palazzo Madama. (Rin)