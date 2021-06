Usa: crolla un ponte pedonale a Washington, quattro persone in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ponte pedonale è crollato sull'Interstatale 295 a Washington Dc provocando il ferimento di quattro persone, trasportate in ospedale a seguito dell’incidente. Lo riferisce l’emittente statunitense “Cnn”, citando un comunicato dei vigili del fuoco della capitale Usa. Il crollo è avvenuto a mezzogiorno (ora locale), bloccando l'autostrada in entrambe le direzioni. Non ci sono segnalazioni di persone intrappolate tra le macerie. Le immagini pubblicate dai pompieri e le riprese aeree mostrano che un lato del ponte è caduto sulla strada in direzione sud, mentre la parte del ponte sul lato nord rimane per lo più attaccata a una piattaforma sopraelevata.(Nys)