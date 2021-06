Università: Toccalini (Lega), soddisfazione per via libera a ddl lauree abilitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sì al disegno di legge sulle lauree abilitanti. Soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento atteso da anni da studenti e ordini professionali. Il governo dimostra ancora una volta una profonda consapevolezza: il futuro passa dalle nuove generazioni". Lo afferma in una nota il deputato della Lega Luca Toccalini, membro della commissione Cultura, Scienza e Istruzione di Montecitorio e capo del dipartimento Giovani del partito, a proposito dell'approvazione del ddl sui titoli universitari abilitanti. (Com)