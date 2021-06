Energia: Paraguay, Ande presenta piano di investimenti da 8,9 miliardi fino al 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione nazionale per l'Energia elettrica del Paraguay (Ande) ha presentato oggi il piano generale di investimenti 2021-2040. Obiettivo del "master plan", ha affermato il presidente della società statale, Felix Sosa, è quello di incrementare la generazione e la distribuzione attraverso investimenti complessivi per 8,9 miliardi di dollari che includono anche un espansione della matrice rinnovabile. Tra i progetti di maggior rilievo spiccano i lavori di ammodernamento e potenziamento della centrale idroelettrica Acaray, la realizzazione di 19 centrali idroelettriche di minore portata, e l'installazione di nuove centrali fotovoltaiche. Per quanto riguarda l'infrastruttura di distribuzione, gli investimenti prevedono la stesura di nuove linee da 500 e 200 kilowatt per raggiungere la completa interconnessione di tutta la rete elettrica con le centrali di Itaipu e Yacyretà. Parimenti, nell'area distribuzione, è prevista la realizzazione di nuovi alimentatori da 23.000 Volt, l'utilizzo di Sistemi informativi georeferenziati (Sgide), per l'automazione, l'ottimizzazione e l'integrazione dei processi tecnici, operativi e amministrativi delle reti di distribuzione con soluzioni tecnologiche per aumentare l'affidabilità a livello nazionale. (Abu)