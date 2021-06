Università: Piccoli Nardelli (Pd) su lauree abilitanti, facilitano accesso al lavoro, Ordini decisivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parlamentare aggiunge: "Il testo riconosce un ruolo essenziale agli ordini professionali, garanti del corretto percorso di tirocinio, e ne riconosce l'importanza del ruolo svolto e che continuano a svolgere per garantire la qualità delle prestazioni professionali, per curare il continuo aggiornamento degli iscritti e per tutelare la professione. Anche per questo consideriamo l'adesione degli ordini un elemento imprescindibile per arrivare ad una laurea abilitante. Non mi nascondo che non tutte le criticità sono state risolte, lavoreremo perché lo siano in futuro. L'intento della legge - conclude Piccoli Nardelli - è di rendere più duttile il nostro sistema educativo, di adattarlo all'evoluzione socio economico. Una valorizzazione intelligente e dinamica delle professioni è dunque necessaria e l'investimento nella formazione è strategico. Per questo abbiamo votato convintamente a favore della legge". (Com)