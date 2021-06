Messico: Lopez Obrador contro le "notizie false", faremo il "chi è chi" delle bugie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di una battaglia che il presidente messicano ha rianimato all'indomani delle elezioni generali del 6 giugno. Un voto che nella capitale Città del Messico ha punito abbastanza duramente Morena (Movimento di rigenerazione nazionale), il partito che sostiene il presidente al governo federale. Il responso delle urne, per "Amlo", rivela un ritorno del "conservatorismo" che con la "guerra sporca" fatta sulle bugie avrebbe manipolato la classe media cittadina. "Hanno creduto" all'immagine "del populista" creata dai media o a quella del "falso profeta" ritagliata dal quotidiano britannico "The Economist", spiegava il presidente auspicando un "cambio di mentalità" e "nella coscienza" della borghesia medio-alta, per renderla più attenta al prossimo e meno aggrappata alle erronee certezze propinate dai media. (Mec)