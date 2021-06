Repubblica Centrafricana: presidente Touadera nomina nuovo governo presieduto da Henri-Marie Dondra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Centrafricana, Faustin-Archange Touadera, ha nominato oggi un nuovo governo due settimane dopo la nomina del nuovo primo ministro Henri-Marie Dondra. Lo ha annunciato la presidenza in un decreto. Il nuovo governo, composto da 31 ministri e un ministro delegato, include diversi parenti del presidente Touadera, rieletto nel dicembre 2020 dopo un ballottaggio contestato al quale ha potuto partecipare meno di un elettore su tre per via dell'offensiva lanciata dai ribelli fedeli all'ex presidente filo-francese Francois Bozizé. La formazione del governo arriva due settimane dopo la nomina di Henri-Marie Dondra a primo ministro, in sostituzione del dimissionario Firmin Ngrebada, in carica dal febbraio 2019. Dirigente dei lungo corso del Movimento cuori uniti (al potere nel Paese) e fedelissimo del capo dello Stato, Dondra ha ricoperto in passato l'incarico di ministro delle Finanze e del bilancio per cinque anni. È riconosciuto per le sue competenze nella finanza internazionale e la sua conoscenza dei programmi di sviluppo. (segue) (Res)