Repubblica Centrafricana: presidente Touadera nomina nuovo governo presieduto da Henri-Marie Dondra (2)

- La Repubblica Centrafricana - teatro di un sanguinoso conflitto civile scoppiato nel dicembre 2013 e di un'insurrezione lanciata nel dicembre scorso da un'alleanza di milizie armate considerate fedeli all'ex presidente Francois Boizizé - è al centro di un'aspra contesta tra la Russia (di cui il presidente Touadera è un alleato di ferro) e la Francia, che negli ultimi tempi sta vedendo ridimensionato il suo ruolo non solo nel Paese, ma nell'intera regione del Sahel e in tutta quell’area nota come “Francafrique”. L’influenza di Mosca è ormai consolidata in Repubblica Centrafricana, dove sono presenti centinaia di militari russi e dove il mese scorso il governo di Bangui ha inviato una notifica al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in cui specifica la sua intenzione di mettere a disposizione delle Forze di difesa e di sicurezza (Faca) centrafricane 600 istruttori russi aggiuntivi – 200 tra le file Forze armate centrafricane, 200 della gendarmeria nazionale e altri 200 della polizia – che vanno ad aggiungersi ai 535 già ufficialmente presenti sul territorio centrafricano, sebbene diverse fonti di sicurezza affermino che il numero di istruttori russi presenti a Bangui sia in realtà molto più alto (tra le 800 e le duemila unità). (Res)