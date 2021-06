Lazio: Orneli, su bando litorali Roma non ha partecipato, da Ferrara sterili polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma non è risultata tra i vincitori del bando regionale per la riqualificazione del litorale semplicemente perché non ha partecipato: basta sterili polemiche. Lo scrive su Facebook l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Paolo Orneli. "Non utilizzo mai questa pagina di Facebook per rispondere a polemiche ma stavolta devo fare un'eccezione - scrive Orneli -. Oggi, un consigliere comunale di Roma, Paolo Ferrara del M5s, ha scritto in un comunicato stampa che i cittadini di Roma e di Ostia sarebbero stati penalizzati dalla Regione Lazio. Questo perchè purtroppo Roma non è risultata tra i Comuni vincitori del nostro bando per finanziare opere di riqualificazione dei lungomare. Un bando su cui abbiamo investito 21 milioni di euro per finanziare piste ciclabili, aree pedonali, accessi sulle spiagge, riqualificazione di aree verdi, nuovi marciapiedi, parcheggi e molto altro. Mi dispiace molto dover rispondere e voglio farlo con il massimo rispetto delle opinioni di tutti ma quello che afferma questo consigliere, semplicemente non è vero - sottolinea l'assessore Orneli -. (segue) (Com)