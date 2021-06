Lazio: Orneli, su bando litorali Roma non ha partecipato, da Ferrara sterili polemiche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inviare una candidatura per partecipare ad una selezione pubblica senza la firma del rappresentante legale dell’ente proponente non è un vizio marginale sanabile con il cosiddetto soccorso istruttorio ma un vulnus irrimediabile che pregiudica qualsiasi ulteriore valutazione. Questo vale per tutti i cittadini e anche (non potrebbe essere diversamente) per Roma Capitale: chi partecipa ad un concorso pubblico, chi ad una gara d’appalto, chi ad un bando, persino quelli emanati dallo stesso Comune di Roma, come sa bene il consigliere Ferrara. Semplicemente, lo dice la legge, le domande vanno firmate. Chiunque può comprendere che non può essere un qualsiasi funzionario o dirigente del Municipio di Ostia nella posizione di poter inviare una candidatura in nome e per conto dell’intera amministrazione, ma deve per forza essere colui che ha la rappresentanza legale o la delega per farlo. Purtroppo, questo non è accaduto. Soltanto ad Ostia, peraltro. E dispiace - ribadisce Orneli - che ci sia polemica su questo, perchè lo stesso Municipio, quando è stato formalmente avvisato dell’avvio della procedura di esclusione, non ritenne neanche di dover rispondere, come avrebbe potuto legittimamente fare se avesse ritenuto sbagliata la decisione del Nucleo di Valutazione della Regione Lazio. E invece non lo ha fatto e ciò dovrebbe davvero chiudere ogni ulteriore sterile discussione". (segue) (Com)