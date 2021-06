Farnesina: sottosegretario Di Stefano presiede seconda Cabina di regia geopolitica del digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, ha presieduto oggi pomeriggio la seconda Cabina di regia sulla geopolitica del digitale, dopo la prima tenutasi nel novembre 2020. Alla riunione, riferisce la Farnesina in una nota, erano presenti rappresentanti dei principali dicasteri coinvolti: ministero dell’Economia e delle finanze, ministero dello Sviluppo economico, ministero della Transizione digitale, dipartimento delle Politiche europee. “Oggi il digitale è la vera linea di faglia del mondo contemporaneo, trasversale a tutti gli altri temi etici, industriali e regolatori in cui ci imbattiamo quotidianamente, e per questo vogliamo affrontarlo a livello politico per definire una posizione italiana da proiettare sui principali fora internazionali e soprattutto che ci ponga in prima linea a livello europeo”, ha dichiarato in apertura il sottosegretario. “Connettività, cloud, big data, intelligenza artificiale, cybersicurezza, diritto internazionale e spazio cibernetico: oggi è fondamentale comprendere e governare tutto ciò con una prospettiva strategica prima di venirne travolti. Sono oltretutto aspetti che vanno affrontati insieme, tenendo in debito conto l’interesse nazionale. Per questo è importante costruire una via nazionale ed europea allo sviluppo digitale, che renda il nostro continente indipendente e all'avanguardia sugli aspetti strategici vitali per il suo futuro”, ha concluso il Sottosegretario. (Com)