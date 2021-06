Imprese: Cdp lancia con successo un nuovo social bond da 500 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dimostrazione del forte interesse per questa tipologia di emissioni - continua la nota - l’operazione ha fatto registrare richieste per circa 2,5 miliardi di euro ed è stata accolta da oltre 90 investitori di cui circa 60 esteri. L’amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco, ha dichiarato: "L’emissione di questo social bond riflette il crescente impegno di Cdp sul fronte della finanza sostenibile, così come l’attenzione al mantenimento dei livelli occupazionali e alla coesione sociale. La significativa domanda registrata da parte degli investitori istituzionali rappresenta una conferma della fiducia da parte del mercato nei confronti di Cassa e anche un importante segnale nei confronti dell’Italia. Strumenti finanziari come questo sono volti a offrire un sostegno concreto per la crescita del tessuto produttivo e rappresentano un’imperdibile opportunità per dare impulso alla ripartenza del Paese". Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa del Lussemburgo, sarà pari a BBB (stabile) per S&P, BBB- (stabile) per Fitch e BBB+ (negativo) per Scope. Bnp Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services e UniCredit - conclude la nota - hanno agito da Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione. (Com)