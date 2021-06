© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione allo stop della metro A, Acea precisa che "i tecnici Areti intervenuti sul posto hanno accertato che il problema non è riferito alle reti di propria competenza. I tecnici sono tuttavia sul posto a supporto dei tecnici Atac per la risoluzione del problema". Lo afferma Acea in una nota in merito allo stop della tratta Termini-Anagnina della metro A. (Rer)