Ambiente: assessora Lazio, da Zingaretti segnale importante su centrale Civitavecchia (3)

- "Un progetto che porrebbe il Lazio all'avanguardia in Europa, che farebbe inoltre da apripista alla transizione ecologica come risposta concreta a quei territori che da anni scontano i costi ambientali ed economici di un modello di sviluppo ormai superato e insostenibile. Stiamo inoltre già lavorando allo sviluppo delle energie rinnovabili in tutto il Lazio. Nel Collegato al Bilancio, attualmente all’esame del Consiglio regionale, abbiamo inserito: la proposta di una mappatura digitale delle aree idonee e non per gli impianti da Fonti Energetiche Rinnovabili (Fer), in modo da dare alle imprese del settore la certezza su dove è possibile investire, e l’aggiornamento della normativa sulle comunità energetiche per dare a cittadini e aziende l’opportunità di ridurre i costi in bolletta con energia pulita”, conclude Roberta Lombardi. (Com)