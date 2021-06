Milano: Mascaretti (Fd'I), protocollo antiabusivismo taxi si trasformi in azioni concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente dopo una lunga battaglia al fianco dei tassisti è stato sottoscritto il protocollo sicurezza sull'abusivismo". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio comunale di Milano, Andrea Mascaretti, che osserva: "Resta gravissimo il ritardo per la sottoscrizione di un documento già scritto nel 2018 per problemi gravi emersi nel 2017 (stupri commessi da autisti abusivi). Sono numerosi gli interventi che ho dovuto effettuare in Consiglio comunale fino ad ottenere il pubblico impegno da parte dell'assessore Granelli che il protocollo infine sarebbe stato sottoscritto. Oggi finalmente ci siamo riusciti. Ora vigilerò affinché venga attuato e i controlli vengano effettuati, altrimenti il lavoro fatto non sarà servito a nulla". "Si parta subito con la campagna informativa sul carattere pubblico del servizio e sui rischi dell'abusivismo", esorta Mascaretti, che conclude: "Questo protocollo crea le premesse per una maggior tutela dei cittadini e dei turisti. Ora però bisogna trasformare in azioni concrete gli impegni scritti nel documento. Ho già scritto la proposta affinché vengano investiti subito i fondi necessari prendendoli dai quaranta milioni di euro di avanzo di bilancio che andremo a destinare con il Consiglio comunale di lunedì". (Com)