Ue: Licheri (M5s), risultato storico grazie a Conte

- "L'Italia arriva a questo Consiglio Europeo con la bellissima notizia dell'approvazione del Pnrr da parte della Commissione Von der Leyen che apre la strada all'erogazione della prima tranche di finanziamenti del Next generation Eu: 25 miliardi di euro che arriveranno nel giro di poche settimane. Finanziamenti ricavati attraverso l'emissione di debito comune europeo, di fatto degli eurobond, che la settimana scorsa hanno avuto il loro debutto sul mercato con un'asta da 20 miliardi alla quale sono andati letteralmente a ruba". Lo ha dichiarato in aula il senatore Ettore Licheri intervenendo in occasione delle comunicazioni di Draghi in vista del Consiglio europeo. "Questo è il coronamento di un percorso iniziato poco più di un anno fa, quando l'unico strumento finanziario sul tavolo europeo era il Mes. Sono passati poco più di dodici mesi ma sembrano dodici anni per la portata storica di questo cambiamento di approccio - ha aggiunto -. Un cambiamento di mezzi e di fini, perché il Next Generation Eu è uno strumento fondamentale non solo per la ripresa economica ma anche per la transizione ecologica e digitale delle nostre economie. Penso che tutti l’Italia dovrebbe riconoscere con gratitudine il ruolo cruciale che Giuseppe Conte ha avuto nella nascita di questo strumento economico europeo", ha sottolineato Licheri ricordando le parole dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune della Ue, Josep Borrel sul ruolo cruciale giocato da Conte nelle trattative europee per la messa in pista del piano Next generation Eu. (com)