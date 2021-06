Migranti: Meloni, creare missione che fermi le partenze e aprire hotspot in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione migratoria il punto non è la solidarietà, ma avere una missione che fermi le partenze, aprire degli hotspot in Africa dove controllare chi ha diritto allo status di rifugiato e distribuire in Europa solo quelle persone. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine di alcuni incontri istituzionali avuti oggi a Bruxelles, sottolineando che "è un tema molto importante" che il premier Mario Draghi aveva chiesto di affrontare in questo Consiglio europeo, "ma mi pare che anche stavolta" non sarà risolto. Meloni ha detto che potrà chiedere solidarietà "al premier ungherese Viktor Orban, al primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, a tutti quelli a cui posso chiedere solidarietà, ma il tema non è la solidarietà. Il tema è che la proposta italiana, la posizione italiana, fino ad oggi è stata irragionevole", ha detto. "Perché noi pretendiamo che nazioni che difendono come noi un pezzo di confini esterna dell'Unione europea e non fanno entrare migranti clandestini poi distribuiscano i nostri. E questo non è ragionevole. Non si oppone Orban o Morawiecki. Le prime nazioni che si oppongono sono Francia, Germania e Spagna, perché è irragionevole", ha proseguito. (segue) (Beb)