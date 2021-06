Migranti: Meloni, creare missione che fermi le partenze e aprire hotspot in Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta che dovrebbe fare l'Italia, secondo Meloni, "è chiedere una missione europea per fermare le partenze dei barconi dei clandestini, per fermare la tratta degli scafisti, per aprire in Africa degli hotspot nei quali verificare chi ha diritto ad essere rifugiato, ridistribuire nei 27 Paesi Ue solo i rifugiati e rispedire indietro gli altri. Questa è l'unica proposta sensata su cui credo si troverebbe una solidarietà in Europa. Esattamente come, quando si è deciso di fermare i migranti sulla rotta balcanica, l'Europa ha trattato allora con la Turchia di (presidente Recep Tayyp) Erdogan. Perché così fa, quando interessa a qualcuno. Allora interessava la Germania di Angela Merkel, per quegli immigrati davano fastidio alla Germania di Angela Merkel, e l'Europa s'è mossa", ha proseguito. "Non è difficile con la Libia, non è mai difficile trattare e si hanno gli argomenti di diplomazia, di investimenti. A maggior ragione è più facile oggi che quanto non lo fosse ieri per la situazione che c'è in Libia. Il punto è che non si è mai neanche tentato di farlo. Il governo libico ha il controllo del territorio e con la comunità internazionale può controllare il territorio e le partenze come tutte le autorità statuali del mondo", ha concluso. (Beb)