Turchia: Akar, domani colloquio con delegazione Usa su nostra presenza in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione degli Stati Uniti si recherà domani in Turchia per discutere la proposta di Ankara di mantenere il proprio contingente militare in Afghanistan anche dopo il ritiro delle forze Nato. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, in una conferenza stampa. “Ankara si batte per la sicurezza e il benessere dell'Afghanistan”, ha dichiarato Akar. Il ministro ha ricordato che la proposta della Turchia prevede il mantenimento dei propri militari per la sicurezza dell’aeroporto di Kabul dopo il ritiro delle forze Nato. In merito all’invio di ulteriori militari nel Paese, Akar ha dichiarato: “Al momento, non siamo nella situazione per inviare nuovi soldati. Le forze turche proteggono l’aeroporto di Kabul già da sei anni”. Il ministro ha precisato che Ankara sta portando avanti negoziazioni per verificare la possibilità di mantenere la propria presenza a difesa dello scalo aeroportuale della capitale afgana. Ankara gestisce da sei anni le operazioni militari e logistiche dell'aeroporto di Kabul nell'ambito della missione Resolute Support a guida Nato. Dopo l’annuncio fatto dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, del ritiro dei militari della coalizione dall’Afghanistan entro l’11 settembre, la Turchia ha avanzato la proposta di poter mantenere il presidio presso l’aeroporto con l’obiettivo di mantenere la sicurezza dello scalo. Secondo quanto riporta la stampa turca, Biden e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno discusso la questione al vertice Nato organizzato lo scorso 14 giugno a Bruxelles.(Res)