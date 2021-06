Migranti: capigruppo Lega, bene Draghi, Europa faccia la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa è chiamata ad affrontare in maniera comune il fenomeno migratorio. Le parole di Draghi segnano finalmente un cambio di passo deciso rispetto al passato e si sposano con quanto la Lega chiede da sempre: ogni Paese faccia la sua parte. E' assurdo pensare infatti che un problema come questo non sia stato più all'ordine del giorno del Consiglio europeo fino ad oggi. Ora ci aspettiamo risposte concrete da tutti". E' quanto scrivono, in una nota, i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. (Com)