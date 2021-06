Farnesina: Di Stefano presiede Cabina di regia per la geopolitica del digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appare sempre più evidente come la sfera digitale rappresenti oggi una tra le principali “linee di faglia geopolitica e geoeconomica” tra gruppi di Paesi, Unione europea inclusa. È quanto affermato in un post su Facebook dal sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, che ha presieduto oggi la Cabina di regia per la geopolitica del digitale. "Come mostrano in modo plastico l’evolversi dei rapporti internazionali negli ultimi anni e l’andamento dei lavori preparatori delle riunioni G20 a presidenza italiana, oggi a livello globale pochissimi temi sono più divisivi di quelli legati, ad esempio, alle modalità di gestione dei dati e alla sicurezza cibernetica. Al netto comunque dei rilevantissimi profili di ordine puramente securitario e delle questioni collegate all’attività delle imprese multinazionali, va sottolineato che fenomeni come i diversi approcci all’uso e alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale in senso più o meno invasivo per la popolazione e il dibattito sull’applicabilità delle regole convenzionali del diritto internazionale, rispetto alle attività ostili che avvengono non nel mondo fisico ma nell’immaterialità dello spazio cibernetico, stanno proiettando la politica estera in una nuova dimensione poco esplorata, poco normata e di rilevanza sempre maggiore anche per quanto riguarda la perimetrazione e la tutela dei diritti umani", afferma Di Stefano. (segue) (Com)