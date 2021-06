Farnesina: Di Stefano presiede Cabina di regia per la geopolitica del digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, ha proseguito il sottosegretario, "è fondamentale comprendere e governare tutto ciò prima di venirne travolti, per questo abbiamo immaginato la Cabina di regia per la geopolitica del digitale che ho convocato oggi, dopo la convocazione inaugurale del 10 novembre scorso, includendo tutte le amministrazioni maggiormente coinvolte in questo ambito ovvero il Mitd, il Med, il Mise, il Dpe e tutte le articolazioni della Farnesina. Una riunione sui temi di maggiore attualità, anche tenendo conto dei lavori al G20 sotto presidenza italiana. Il tema principale in discussione - ha osservato Di Stefano - è stato l’intelligenza artificiale, di cui a livello internazionale ormai si discute, oserei dire, praticamente ovunque, dalla Ue al Consiglio d’Europa, dall’Unesco all’Ocse, oltre che alla Global Partnership for Artificial Intelligence (Gpai) di cui siamo membri fondatori, con un rappresentante nello Steering Committee". Gli altri temi trattati, ha quindi sottolineato il sottosegretario, "sono stati il Digital Services Package dell’Unione europea, le questioni fiscali legate alla sfera digitale, il dibattito sull’applicabilità del diritto internazionale allo spazio cibernetico e l’autonomia digitale strategica europea. L’Italia ha intenzione di accrescere notevolmente la sua capacità industriale in ambito digitale e avere un ruolo prioritario anche nell’indirizzare l’Europa verso un pacchetto normativo su questi temi che rispecchi i valori europei contro ogni uso distorto degli strumenti di cui disponiamo. Siamo sulla buona strada. Avanti così", conclude il post. (Com)