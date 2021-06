Ambiente: Raggi, Caretta caretta ha depositato uova a Ostia, Roma è habitat accogliente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Guardate chi è spuntato sul lungomare di Roma. Durante la notte, sulla spiaggia di Ostia, un bellissimo esemplare di tartaruga Caretta caretta ha depositato più di 100 uova". Così su Instagram la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Un'immagine bellissima che dimostra come, per tantissime specie, il mare di Roma è un habitat accogliente che dobbiamo tutelare. Per questo voglio lanciare ancora una volta un messaggio importante: dobbiamo avere rispetto di tutte le forme di vita che popolano il nostro mare, assumendo comportamenti responsabili e prudenti. Proprio qualche giorno fa, ad Ostia, ho partecipato all'iniziativa 'Mediterraneo Da Remare PlasticFree'. In quell'occasione abbiamo avuto modo di parlare di una tematica che riguarda tutti noi: l'importanza di un turismo sostenibile e responsabile sui litorali", ha concluso la prima cittadina di Roma. (Rer)