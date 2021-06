Rifiuti: Celli (civica), è Roma la vera parte lesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' la città di Roma la vera parte lesa per la situazione in cui versa la raccolta dei rifiuti". Così in una nota la capogruppo della lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli. "I cassonetti da settimane sono colmi di rifiuti, che non riescono più ad essere raccolti semplicemente perché i siti di conferimento sono pieni. Una disorganizzazione e una deresponsabilizzazione del Campidoglio e dei vertici aziendali senza precedenti, mentre i romani rischiano l'emergenza sanitaria con il caldo di questi giorni. Ora che finalmente stiamo uscendo dalla pandemia, le immagini di Roma invasa dai rifiuti faranno il giro del mondo colpendo l'immagine della capitale e tutti gli sforzi degli operatori economici per risollevare le sorti del turismo da una crisi molto lunga. Grazie a questa Amministrazione neppure uno dei problemi di Roma è stato risolto", conclude la nota.(Com)