Difesa: Shoigu riceve omologo sudanese Ibrahim, apprezziamo livello cooperazione militare con Khartum

- La Russia apprezza il livello raggiunto dalla cooperazione militare con il Sudan ed è determinata a proseguire i contatti su tutte le questioni. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, al termine di un incontro con l'omologo sudanese, Yassin Ibrahim. "Oggi abbiamo l'opportunità di discutere questioni di attualità della cooperazione militare russo-sudanese. Apprezziamo il livello raggiunto dalla nostra cooperazione. Siamo determinati a continuare i contatti su tutte le questioni", ha affermato Shoigu, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Sputnik". È probabile che nel corso dell'incontro si sia discusso dell'accordo tra Russia e Sudan sulla creazione di un centro logistico per la Marina russa a Port Sudan, oggetto nelle ultime settimane di una revisione da parte russa, come annunciato nelle scorse settimane dalla portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova."Il suddetto accordo è stato firmato dal rappresentante autorizzato del Consiglio militare di transizione sudanese a Khartum il 23 luglio 2019. Dopo il cambio di regime politico in Sudan, tuttavia, questo documento non è stato ancora ratificato, poiché il Paese non ha un organo legislativo con tali poteri. Dall'entrata in vigore di questo accordo, modifiche pratiche potranno essere apportate al suo testo previo accordo e a discrezione delle parti stesse", ha affermato Zakharova. (segue) (Rum)