Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEConferenza stampa e premiazione del Premio italiano di architettura, promosso da Triennale Milano e Maxxi. Per l'evento è prevista anche l'assegnazione del Premio T Young, dedicato ai giovani architetti italiani, promosso dal Comitato Premio Claudio De Albertis. Intervengono Stefano Boeri, presidente Triennale Milano; Giovanna Melandri, presidente Fondazione Maxxi; Lorenza Baroncelli, direttore artistico Triennale Milano e Carla De Albertis, presidente Comitato Premio Claudio De Albertis.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 11:30)Conferenza stampa di presentazione del palinsesto Lido Milano Live.Canale YouTube del Comune di Milano (ore 11:30)Il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta incontra il segretario del Pd Lombardia Vinicio Peluffo e i membri della segreteria regionale, i segretari provinciali della Lombardia, i consiglieri regionali, i parlamentari e gli eurodeputati lombardi in una riunione a porte chiuse.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 15:30)Il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta presenta il suo libro “Anima e Caccivite”.East River, via Jean Juarès, 22 (ore 18:00)Incontro con il professor Silvio Garattini e Vittorio Agnoletto, portavoce della campagna Right2cure – No profit on pandemic, sulla sospensione dei brevetti dei vaccini anti Covid-19.Pagina Facebook della campagna Right2cure (ore 18:30 -19:30)Il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta presenta il suo libro “Anima e Cacciavite”.Lario Fiere, viale Resegone - Erba/Co (ore 20:45)MONZAIn occasione dell'anniversario del Santo Patrono di Monza, San Giovanni, la cerimonia di conferimento delle massime onorificenze cittadine "Giovannino d'Oro" e Corona Ferrea.Piazza Roma - Monza (ore 9:30) (Rem)