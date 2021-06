© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Brava Chiara" Gribaudo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, commentando il post della deputata del Partito democratico che ringraziava "tutte le forze politiche per il confronto e l'impegno" spesi per l'approvazione "all'unanimità in commissione Lavoro della legge sulla parità salariale" contro il "gender pay gap". (Rin)