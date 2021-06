Università: Messa, ddl su lauree abilitanti prima vera riforma per il Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera della proposta di legge che introduce nuove disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti è un segnale davvero importante: governo e Parlamento stanno puntando realmente sui giovani, sulla loro formazione, sul futuro del Paese". Lo afferma il ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, commentando l'approvazione a Montecitorio del testo di iniziativa governativa che deve ora passare al Senato. "È la prima riforma ordinamentale presentata dal governo, su proposta del ministro Manfredi, al Parlamento - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - funzionale all'attuazione del Pnrr e arriva a una sola settimana di distanza dall'approvazione in prima lettura, sempre alla Camera, del testo con le nuove disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle Università e negli enti pubblici di ricerca. Non mi stancherò mai di ripeterlo: perché ci sia davvero una svolta nella crescita competitiva del Paese agli investimenti devono essere affiancate le riforme e le semplificazioni. Quello di oggi è un segnale concreto del fatto che con le Camere si sta lavorando bene, e insieme, perché le riforme che servono al mondo dell'università e della ricerca siano definite e approvate il prima possibile". (segue) (Com)