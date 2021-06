Università: Messa, ddl su lauree abilitanti prima vera riforma per il Pnrr (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, rispetto al testo originariamente presentato dal governo - prosegue la nota - il disegno di legge approvato dalla Camera prevede una più ampia compartecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo che unisce il mondo della formazione universitaria a quello del lavoro, e un ampliamento del novero dei titoli universitari che potranno essere resi in futuro abilitanti, in base alle iniziative che gli ordini o i collegi professionali di riferimento vorranno prendere. La procedura prevista dall'attuale articolo 4, infatti, si applicherà, in termini generali, a tutti i corsi di laurea che consentono attualmente l'accesso all'esame di Stato senza un previo tirocinio formativo esterno, superando così l'elencazione tassativa delle professioni prevista nel testo originario. Inoltre - conclude la nota - il nuovo articolo 5 prevede che potranno essere resi abilitanti anche i titoli universitari per l'accesso alle professioni di fisico, chimico e biologo sulle quali gli ordini di riferimento si erano già espressi. (Com)