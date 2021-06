Usa: Blinken esorta la Germania a ridurre i rischi posti dal Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha esortato la cancelliera tedesca Angela Merkel ad adottare misure per mitigare i rischi per l'Ucraina e l'Europa occidentale legati al gasdotto Nord Stream 2. È quanto affermato dal dipartimento di Stato in una nota. "Il segretario Blinken ha ribadito la ferma opposizione degli Stati Uniti al gasdotto Nord Stream 2 e ha incoraggiato la Germania ad adottare misure concrete per ridurre i rischi che rappresenta per l'Ucraina e la sicurezza energetica europea", si legge nella dichiarazione rilasciata dopo l'incontro di Blinken con la Merkel a Berlino. In precedenza, durante la conferenza stampa con il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, Blinken aveva dichiarato che il gasdotto Nord Stream 2, in completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, è “un progetto geopolitico” di Mosca e che l’infrastruttura “minaccia la sicurezza energetica dell’Europa”, l’Ucraina e altri Paesi della regione. (segue) (Nys)