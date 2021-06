Università: Casa (M5s) su lauree abilitanti, approvata legge essenziale per occupazione giovanile e Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Camera ha approvato una legge che cambia radicalmente l'accesso a professioni importanti come quelle dello psicologo, dell'odontoiatra, del farmacista, del veterinario, del geometra, del perito agrario, del perito industriale, dell'agrotecnico. Meno paletti e un percorso nuovo anche per fisici, biologi e chimici". Lo sottolinea Vittoria Casa, deputata del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione di Montecitorio. "Il conseguimento della laurea darà di per sé titolo ad esercitare la professione - continua la parlamentare in una nota -. Vanno in soffitta gli esami di stato e i tirocini saranno inclusi nel percorso universitario. La riforma dell'esame finale consentirà di mantenere la qualità delle competenze e dare subito a decine di migliaia di ragazze e ragazzi l'opportunità di lavorare. Su richiesta di altri ordini o dei collegi professionali, il testo prevede inoltre che anche ulteriori lauree possano diventare abilitanti". L'esponente del M5s aggiunge: "Abbiamo dunque avviato un percorso prezioso di sburocratizzazione e semplificazione che era atteso da decenni. Avere la disponibilità di giovani energie in molti settori sarà fondamentale anche per trarre beneficio dagli investimenti del Recovery plan. Si tratta di un grande passo in avanti". (Com)