Ambiente: webinar Enac su compensazione emissioni CO2 e carburanti sostenibili nel trasporto aereo

- La compensazione delle emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo italiano (offsetting) e i carburanti sostenibili (Sustainable aviation fuels - Saf), sono i temi trattati nel webinar organizzato oggi, 23 giugno 2021, dall’Enac, Autorità unica di riferimento nel settore del trasporto aereo, da sempre sensibile alle tematiche ambientali e, più in generale, del cambiamento climatico. E' quanto si legge in una nota. In tale ambito, tenuto conto della rilevanza del tema a livello comunitario e internazionale e nello svolgimento della propria funzione di coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali, dell’industria e della ricerca - continua la nota - nel 2020 l’Enac ha istituito l’Osservatorio nazionale sui Saf, ricoprendo un ruolo attivo nel processo di networking nazionale per lo sviluppo dei carburanti alternativi nel settore del trasporto aereo. L’obiettivo è quello di facilitare, sotto l’egida dell’Ente, l’incontro e il dialogo tra i diversi stakeholder e coordinare lo scambio di idee e la condivisione di iniziative, progetti e opportunità percorribili in questo settore. (segue) (Com)