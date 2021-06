Ambiente: webinar Enac su compensazione emissioni CO2 e carburanti sostenibili nel trasporto aereo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il webinar odierno, che segue quello realizzato la scorsa settimana per la presentazione dell'Italy's action plan - prosegue la nota - documento che raccoglie le principali iniziative, azioni e progetti già realizzati e quelli in fase di realizzazione nei prossimi anni volti per la riduzione delle emissioni di CO2 e che ha riscontrato grande interesse fra gli stakeholder, è stato seguito da circa 90 persone e ha ospitato, come relatori, il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, il ministero della Transizione ecologica, il Politecnico di Torino, Enav, Unem, Eni, Sea, Adr, Air Dolomiti, EasyJet, Leonardo aircraft, Neste, il Cira. Ogni relatore è intervenuto per illustrare le proprie strategie per la compensazione e per l’utilizzo dei carburanti sostenibili nella propria sfera di competenza. "Il riscontro positivo in termini di partecipazione e di rilevanza dei contenuti trattati nei seminari sull’ambiente che sta organizzando l’Ente - ha commentato il direttore generale, Alessio Quaranta - si inquadrano perfettamente nel mandato istituzionale dell’Enac e nell’attenzione alla tutela ambientale. L’Enac, infatti, è chiamato a cercare le soluzioni migliori e più innovative a tutela delle esigenze dei cittadini, garantendo la crescita sostenibile del settore, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall’Italia". (Com)