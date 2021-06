Ue: domani al via Consiglio europeo, in agenda Covid, migrazione e principali dossier internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19, la ripresa economica, il tema migratorio, e poi Libia, Sahel, Etiopia, Russia e Turchia: sono questi i principali temi in agenda del Consiglio europeo in programma domani, 24 giugno, e venerdì 25 giugno a Bruxelles. È quanto anticipato dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella lettera di invito ai 27 capi di Stato e di governo dell'Ue. "Sono lieto di invitarvi alla nostra riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno, che inizierà con uno scambio di opinioni con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sulle sfide globali e le questioni geopolitiche", ha scritto Michel. "La ripresa dalla pandemia di Covid-19, sia nell'Ue che nel mondo, sarà un argomento chiave. La riuscita campagna di vaccinazione che è ben avviata in tutta l'Ue, insieme al lancio del certificato digitale Covid, faciliterà la libera circolazione durante i mesi estivi e oltre", recita la missiva. "Occorre però tenere d'occhio le varianti e contenerne la diffusione in maniera coordinata. Come concordato a febbraio, ci impegneremo anche in un primo scambio sulle lezioni apprese finora dalla pandemia, in modo da prepararci al meglio alle crisi future. Discuteremo di come l'Ue può continuare a guidare gli sforzi per vaccinare il mondo attraverso esportazioni e donazioni e come aumentare la fornitura mondiale di vaccini", ha aggiunto Michel. (segue) (Beb)