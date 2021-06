Ue: domani al via Consiglio europeo, in agenda Covid, migrazione e principali dossier internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla migrazione, osserva il presidente del Consiglio europeo, si farà il punto della situazione sulle varie rotte. "Il nostro obiettivo continua a essere quello di prevenire la perdita di vite umane e ridurre la pressione sui confini dell'Ue. Ci concentreremo quindi sulla dimensione esterna, con l'obiettivo di rafforzare la nostra cooperazione con i paesi di origine e di transito. Dovremmo imporre un'azione che produca risultati rapidamente", ha spiegato. "Per quanto riguarda le questioni internazionali, torneremo sui rapporti dell'Ue con la Turchia, come annunciato a marzo. Discuteremo delle relazioni con la Russia, dopo il nostro approfondito dibattito di maggio e la relazione della Commissione e dell'Alto rappresentante (dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell). Esamineremo l'attuazione delle nostre recenti decisioni sulla Bielorussia. Mi aspetto che adottiamo conclusioni anche sulla Libia, il Sahel e l'Etiopia", ha proseguito Michel. (segue) (Beb)