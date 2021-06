Ue: domani al via Consiglio europeo, in agenda Covid, migrazione e principali dossier internazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passando alla ripresa economica, i leader dei 27 faranno il punto sull'attuazione di Next Generation Eu. "Una volta approvati, i piani nazionali di ripresa e resilienza consentiranno una ripresa economica completa e inclusiva. Inoltre apriranno la strada alle transizioni verdi e digitali dell'Unione, i due motori della crescita dell'Europa nei decenni a venire", si legge ancora nella lettera. "Al termine del nostro incontro di venerdì, saremo raggiunti dai presidenti della Banca centrale europea (Christine Lagarde) e dell'Eurogruppo (Paschal Donohoe) per un Vertice euro in formato inclusivo. Avremo una discussione lungimirante su come promuovere una ripresa economica forte e sostenibile. Ciò implica affrontare il futuro dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali, nonché il coordinamento delle politiche nell'area dell'euro", ha specificato Michel. Per quanto riguarda l'aspetto pratico, "inizieremo giovedì alle 13 con la nostra colazione di lavoro con il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Avremo poi il nostro tradizionale confronto con il presidente (del Parlamento Ue, David) Sassoli. Dopo una relazione del primo ministro (portoghese, Antonio) Costa sui lavori in Consiglio, affronteremo il Covid 19, quindi la migrazione nella nostra prima sessione di lavoro. La nostra cena di lavoro si concentrerà principalmente sulle relazioni esterne. Riprenderemo venerdì mattina con una sessione di lavoro sulla ripresa economica, prima di passare al Vertice euro in formato inclusivo", conclude la lettera. (Beb)