© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha incontrato oggi l'omologo egiziano Sameh Shoukry a margine della seconda Conferenza di Berlino sulla Libia. Al centro del colloquio, secondo quanto riferito dallo stesso Maas su Twitter, ci sono stati gli ultimi sviluppi in Medio Oriente, in Libia, in Iran e nella lotta alla pandemia di Covid-19. (Geb)