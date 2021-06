Serbia-Italia: Brnabic, Roma è uno dei nostri partner più importanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Brnabic, inoltre, la stabilità della regione è di particolare importanza, sia in senso economico che politico, ed è per questo che Belgrado sta facendo di tutto per avviare un dialogo con Pristina, nonché per rafforzare i collegamenti economici regionali. Secondo la nota dell'esecutivo serbo, Di Maio ha elogiato gli sforzi della Serbia nella lotta alla pandemia e nella vaccinazione della popolazione contro il Covid-19, sottolineando che questo sarà un dato visibile anche per gli altri Paesi, non solo nella regione ma anche nell'Ue. Di Maio ha aggiunto che, riguardo al processo di allargamento dell'Ue, la Serbia è una parte naturale dell'Europa ed è per questo che l'Italia le fornisce forte sostegno su questa strada. Il titolare della Farnesina ha infine concordato sul fatto che una seduta congiunta dei due governi darà ulteriore impulso a relazioni interstatali di qualità. (Seb)