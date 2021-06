Serbia-Italia: Vucic riceve Di Maio, rapporti caratterizzati da grande comprensione reciproca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Italia e Serbia sono caratterizzati "da un elevato grado di comprensione reciproca". Lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nel corso dell'incontro avuto stamane con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in visita a Belgrado. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza serba, Vucic e Di Maio hanno auspicato che la quarta seduta intergovernativa tra Italia e Serbia possa tenersi entro la fine dell'anno, perché darebbe un forte impulso alla cooperazione complessiva tra i due Paesi, in conformità con l'accordo di partenariato strategico. Il presidente serbo ha anche espresso soddisfazione per il fatto che il governo del primo ministro Draghi ha inserito la regione dei Balcani occidentali in cima alla lista delle priorità di politica estera. La pace, la stabilità e la cooperazione, ha osservato Vucic, sono della massima importanza per il futuro dei Balcani occidentali. A tale riguardo Vucic ha illustrato a Di Maio l'andamento del dialogo tra Belgrado e Pristina. Il presidente ha sottolineato che la Serbia è sempre favorevole al dialogo come mezzo per risolvere le questioni aperte ed è sempre pronta a lottare per raggiungere un compromesso, proteggendo al contempo i propri interessi nazionali. (segue) (Seb)