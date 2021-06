Kosovo-Serbia: presidente Osmani, reciproco riconoscimento unica soluzione per pace duratura nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo Vjosa Osmani è oggi in visita ufficiale in Austria su invito dell'omologo Alexander van der Bellen. Secondo quanto riferito dai media kosovari, Osmani incontrerà anche il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e altri rappresentanti delle istituzioni austriache. Osmani discuterà nei suoi incontri il sostegno dell'Austria al percorso di integrazione europea del Kosovo, la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'Unione europea, l'adesione alle organizzazioni internazionali e la cooperazione per promuovere l'agenda verde. (Alt)