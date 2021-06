Kosovo-Italia: Di Maio, Roma a fianco di Pristina in consolidamento istituzioni e crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è al fianco del Kosovo nel suo percorso di consolidamento delle istituzioni democratiche, di crescita economica e di rafforzamento dello Stato di diritto. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in occasione del suo incontro a Pristina con l'omologa kosovara Donika Gervalla-Schwarz. "Questa è la terza volta che visito Pristina in poco più di un anno, segno della costante attenzione che l'Italia dedica allo sviluppo dei rapporti con il Kosovo e alla regione dei Balcani occidentali", ha sottolineato Di Maio, aggiungendo che l'incontro ha visto al centro soprattutto l'ampliamento della cooperazione bilaterale, il percorso europeo del Kosovo e sulla situazione nella regione balcanica. "Sul piano bilaterale, sono convinto che le priorità perseguite dal Kosovo sul piano della crescita economica inclusiva, della lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, possano dischiudere importanti opportunità per rafforzare i rapporti con l'Italia", ha osservato Di Maio. (segue) (Alt)