Balcani: Di Maio, abbattere le barriere che condizionano il potenziale della regione

- L'Italia invia un forte incoraggiamento affinché tutti i Paesi dei Balcani occidentali lavorino per abbattere le barriere che ancora condizionano il potenziale della regione e per favorire la riconciliazione. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo un incontro a Pristina con l'omologa kosovara Donika Gervalla-Schwarz. "Passando ai temi regionali, ho rappresentato alla ministra Gervalla-Schwarz il forte incoraggiamento dell'Italia affinché tutti i Paesi lavorino per abbattere le barriere che ancora condizionano il potenziale della regione e per favorire la riconciliazione. La cooperazione regionale offre importanti strumenti per favorire l'integrazione regionale e la mobilità di cittadini e imprese. Il nostro auspicio è che i Paesi dei Balcani occidentali colgano queste opportunità anche attraverso la firma di accordi regionali per facilitare la circolazione di persone, beni, capitali e servizi", ha detto Di Maio. (Alt)