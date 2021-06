Italia-Kosovo: Di Maio al Parlamento di Pristina, da sempre vicini al vostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è da sempre vicina al Kosovo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo all'Assemblea nazionale kosovara, nel corso della sua visita di oggi a Pristina. Il titolare della Farnesina si è detto onorato di poter rivolgersi al Parlamento del Kosovo, dove si riunisce la democrazia più giovane d'Europa. L'Italia è sempre stata vicina al Kosovo "e lo dimostra la mia visita, che è la terza in Kosovo dal 2019", ha detto Di Maio, ripreso dall'emittente pubblica kosovara. Il ministro ha detto di aver compreso il pieno e sincero entusiasmo "per la nostra collaborazione" in tutti gli incontri avuti a Pristina. "Sapete di poter contare completamente sull'Italia", fin dal 1999, quando i soldati delle nostre Forze armate entrarono in Kosovo, ha ricordato Di Maio. "Da allora continuiamo a mantenere la sicurezza in questo Paese. La storia ha dimostrato che ciò che accade" in Kosovo "ha senza dubbio conseguenze immediate in Europa e nel nostro Paese", ha detto Di Maio, ripreso da "Rtk". (Alt)