Kosovo: premier Kurti con ex inviato Ue Marshallplan, focus su dialogo con Serbia (4)

- Il capo del governo ha poi elencato le proposte che ha fatto alla controparte serba sotto la mediazione dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell e del rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak: "Sei paesi dei Balcani occidentali passeranno dal Cefta (Accordo centroeuropeo di libero scambio) al Sefta (Accordo di libero scambio dell'Europa sudorientale) secondo il modello Etsa-See, vale a dire l'accordo che Liechtenstein, Norvegia e Islanda hanno con l'Ue. Il Kosovo e la Serbia firmeranno immediatamente un accordo di pace congiunto impegnandosi a non attaccarsi a vicenda. Questo è importante ora più che mai, un giorno dopo il vertice Nato di Bruxelles e un messaggio unanime dopo l'incontro". Terzo punto, "dopo il riconoscimento reciproco tra la Repubblica del Kosovo e la Repubblica di Serbia, entrambi i nostri Paesi avranno reciprocità reciproca, inclusa la questione delle minoranze. Quindi, i serbi in Kosovo possono avere il loro Consiglio nazionale come il modello degli albanesi e dei bosgnacchi in Serbia", ha chiarito Kurti. (segue) (Alt)