Roma 2021: Calenda, priorità rifiuti e trasporti, in giunta mai Caudo o altri acconciati con Pd (5)

- Rispetto alla figura di Caudo, attualmente presidente del III Municipio, Calenda ha sottolineato: “È una persona preparata, il problema è che si acconciano sempre. Si acconciano significa che Caudo ha detto delle cose molto chiare sulle primarie, cioè che l'affluenza non era di 46 mila persone, dato che serviva a dire di aver superato Giachetti, e che era molto inferiore e c'erano stati dei brogli. Poi, però, se lo è rimangiato, ha fatto degli accordi e si è acconciato. Il Pd, il centrosinistra in generale, a Roma ha tante persone in gamba, però alla fine si acconciano sempre”. E infine, alla domanda se porterebbe l’ex assessore all’Urbanistica della giunta Marino, in una sua giunta in caso di elezione a sindaco, Calenda ha concluso: “No, penso che lui abbia fatto una scelta, secondo me sbagliata, di acconciarsi con il Pd, ma ora sta lì e fa quel percorso. Se lui me lo ha chiesto? Assolutamente no, io con Caudo ho parlato solo un paio di volte tanto tempo fa, non ho proprio rapporti e lui di me ha detto cose cattivissime. Poi c'è Christian Raimo (assessore della giunta municipale di Caudo, ndr) che mi attacca tutti i giorni, me e la mia famiglia”. (Rer)