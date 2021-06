Governo: Draghi, con decreti sostegni lotta alla povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha rilevato come i “poveri son aumentati moltissimo”, anche prima della pandemia di Covid. “Non vuol dire che andiamo male, ma che bisogna affrontare la povertà”, ha detto Draghi durante la replica al Senato sulle comunicazioni sul Consiglio europeo del 24 e 25 giugno, rilevando come nel frattempo “l’economia si sta riprendendo bene”. “Questo governo in ogni provvedimento, cioè i due decreti sostegni, ha finanziato il reddito di emergenza per importi significativi, riprendendo una solidarietà nei confronti delle categorie che più beneficiano” del reddito di emergenza, “che spesso si dimentica”, ha spiegato. “Sono gli ultimi, coloro che hanno fatto crescere le file della Caritas”, ha detto ancora Draghi.(Frm)