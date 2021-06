Germania: Laschet (Cdu), governo Verdi-SpD-Fdp sarebbe dannoso per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un governo della Germania formato da Verdi, Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e Partito liberaldemocratico (Fdp) sarebbe “dannoso per la Germania”. È quanto affermato dal presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Armin Laschet, candidato cancelliere del proprio partito e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) per le elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre prossimo. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, allo stesso tempo, Laschet ha ribadito di guardare con favore a un esecutivo formato da Cdu, Csu e Fdp, che sarebbero “almeno buoni partner”. (Geb)